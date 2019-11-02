Aniversário de Beethoven começa mais cedo no Espírito Santo

Retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820 Crédito: Reprodução

Helder Trefzger É maestro titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

Durante todo o ano de 2020, o mundo celebrará os duzentos e cinquenta anos de nascimento de um dos maiores e mais emblemáticos compositores de todos os tempos: Ludwig van Beethoven. As notícias que nos chegam são de que o Parlamento Europeu investirá cerca de trinta e sete milhões de euros ao longo de todo o ano em projetos ligados ao tema; de que a cidade natal de Beethoven, Bonn, criou um festival que apresentará obras do mestre durante os trezentos e sessenta e cinco dias de 2020; de que foram encomendadas obras de duzentos e cinquenta compositores de diferentes países em homenagem ao compositor, dentre outras iniciativas.

Ciclos completos de suas sinfonias serão apresentados por orquestras de diferentes cantos do planeta. O Carnegie Hall, de Nova York, está à frente de um projeto que inclui a apresentação da Nona Sinfonia em nove países diferentes, com a interpretação do coro final da peça na língua local.

Gravações com estrelas da música clássica estão sendo lançadas e relançadas; na Alemanha, o projeto Beethoven - The New Complete Edition, em parceria com a Beethoven-Haus Bonn, inclui cento e dezoito CDs, três discos Blu-Ray Audio, dois DVD e dezesseis álbuns digitais. Beethoven está mais vivo do que nunca e, além de nos encantar, instigar e desafiar, continua nos motivando.

"Essa admiração que tenho pela a obra de Beethoven só aumentou com o tempo, sendo o combustível que alimentou e continua alimentando o estudo minucioso de todas as suas sinfonias e outras obras" Helder Trefzger - Maestro

Aqui no Espírito Santo nos antecipamos e resolvemos abrir o ano Beethoven ainda em 2019, com a apresentação da sua Sinfonia n.º 9, obra de grandes dimensões, considerada um hino à fraternidade universal. Para que isso se concretizasse foi fundamental a parceria com os coros Vox Victoria e Coro Sinfônico da Fames, especialmente pelo empenho do maestro dos dois grupos, Sanny Souza (que também é primeiro violoncelista da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo - Oses).

Durante o ano de 2020, a Oses apresentará o ciclo das oito sinfonias restantes assim como os seus cinco concertos para piano, o concerto para violino e o concerto tríplice, para piano, violino e violoncelo, além de outras peças e aberturas, oferecendo ao público capixaba um amplo panorama com a música sinfônica do mestre de Bonn.

Beethoven foi uma pessoa de temperamento forte, de convicções firmes, avesso às badalações. Teve uma vida difícil, principalmente pelo processo de surdez que o atormentou e quase o fez desistir da vida. Além disso, enfrentou batalhas judiciais pela guarda do sobrinho e sofreu com paixões não correspondidas.

Viveu cinquenta e seis anos e deixou um legado de peso. A sua principal contribuição talvez seja o fato de conduzir a música clássica a um patamar jamais alcançado antes, imprimindo nela a sua personalidade, a sua força e vigor, ampliando as suas fronteiras e preparando-a para o futuro, notadamente para o romantismo.

Influência

Meu bisavô também se chamava Ludwig, um nome familiar para mim. Por pura coincidência esse foi o primeiro nome da música clássica que apareceu na minha vida. Por isso minha relação com o compositor está intrinsecamente ligada com a própria relação que tenho com a música.

A primeira obra clássica que eu escutei ainda criança foi a Sinfonia n.º 6, de Ludwig van Beethoven, conhecida como “Pastoral”, por evocar sons da natureza, sentimentos e sensações provocados pela vida no campo. Foi paixão à primeira vista – nesse instante a engenharia perdeu um aluno.

"Conta-se que Beethoven ficou tão transtornado pelo fato de ele ter se coroado imperador, que, enfurecido, retirou a dedicatória, chegando a rasurar e a quase rasgar parte da capa da sinfonia, que depois foi dedicada “à memória de um grande homem" Helder Trefzger - Maestro

Depois ouvi o Concerto para violino, o Concerto para piano n.º 5, conhecido como “Imperador”, a Sinfonia n.º 5, chamada de “Sinfonia do destino”, por conta do seu famoso início “tcham tcham tcham tcham”. Por fim veio a Sinfonia n.º 3, que tem o subtítulo “Heróica”, escrita inicialmente em homenagem a Napoleão Bonaparte.

Conta-se que Beethoven ficou tão transtornado pelo fato de ele ter se coroado imperador, que, enfurecido, retirou a dedicatória, chegando a rasurar e a quase rasgar parte da capa da sinfonia, que depois foi dedicada “à memória de um grande homem”. Essa admiração que tenho pela a obra de Beethoven só aumentou com o tempo, sendo o combustível que alimentou e continua alimentando o estudo minucioso de todas as suas sinfonias e outras obras.

2020 será o ano dele. Vamos difundir a sua música, levar a sua arte para o maior número de pessoas, contar a história desse velho Ludwig e deixar que a sua música, que vem seduzindo gerações, cative e fascine mais e mais pessoas.