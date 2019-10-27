Anel no dedo mindinho é a nova tendência febre entre as fashionistas

Os acessórios são verdadeiras cartas na manga quando adicionados ao look de última hora, transformando e reiventando a produção. Apostar neles é uma saída de mestre pra incrementar o visual. Já reparou como eles são verdadeiros “salva-looks”? Pra isso, vale investir um pouco mais em peças descoladas e que podem ser usadas em qualquer hora do dia.

O anel do dedo mindinho é uma supertendência que invadiu o street style nos últimos tempos. Considerado um luxo, muito usado por nobres antigamente, ele foi repaginado e volta cheio de bossa e atitude. Ainda dá para brincar com vários estilos. Pode ser usado sozinho ou misturar com vários outros de formas diferentes, mas que conversem entre si. A regra é provar e ver qual estilo combina mais com você. Cores, formas e desenhos diferentes entram em jogo para que o acessório seja um arremate de impacto no seu look do dia.