Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Anel no dedo mindinho é a nova tendência febre entre as fashionistas
Escolhido a dedo

Anel no dedo mindinho é a nova tendência febre entre as fashionistas

Ele pode ser usado sozinho ou misturar com vários outros de formas diferentes, mas que conversem entre si

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

27 out 2019 às 05:00

Colunista

Tendência: anel no dedo mindinho Crédito: Pinterest
Os acessórios são verdadeiras cartas na manga quando adicionados ao look de última hora, transformando e reiventando a produção. Apostar neles é uma saída de mestre pra incrementar o visual. Já reparou como eles são verdadeiros “salva-looks”? Pra isso, vale investir um pouco mais em peças descoladas e que podem ser usadas em qualquer hora do dia.
O anel do dedo mindinho é uma supertendência que invadiu o street style nos últimos tempos. Considerado um luxo, muito usado por nobres antigamente, ele foi repaginado e volta cheio de bossa e atitude. Ainda dá para brincar com vários estilos. Pode ser usado sozinho ou misturar com vários outros de formas diferentes, mas que conversem entre si. A regra é provar e ver qual estilo combina mais com você. Cores, formas e desenhos diferentes entram em jogo para que o acessório seja um arremate de impacto no seu look do dia.
Tendência: anel no dedo mindinho Crédito: Pinterest
Tendência: anel no dedo mindinho Crédito: Pinterest
Tendência: anel no dedo mindinho Crédito: Fernanda Trindade

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça
Sesc-ES leva exposições ao interior e amplia rede de bibliotecas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados