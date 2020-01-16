Anderson Andrade canta na praça  em Jardim Camburi

Cantor Anderson Andrade Crédito: TOM WALCYR/divulgação

O cantor gospel Anderson Andrade será a primeira atração do projeto “Vem pra Praça”, dentro da Sexta Super Cultural, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O evento estreia nesta sexta-feira (17), às 18h30, na Praça Miguel Arcanjo Fraga, mais conhecida como “Praça da Bocha”.

Para o músico cristão o projeto “Vem pra Praça” é uma oportunidade para propagar o amor de Deus, através de suas canções. “Fiquei honrado com o convite, pois as minhas músicas valorizam o amor, as famílias e gestos de bondade entre as gerações. É poder anunciar o Reino de Deus, mas sem invadir o espaço das pessoas”, comenta.

Com estilo pop rock, o público vai conferir canções do seu segundo projeto musical: “Geração de Amor”. O novo álbum contará com 10 faixas, entre elas, o single “Geração do Amor”, que já está em produção no estúdio. “A música não é direcionada somente aos cristãos, para quem frequenta igreja. A linguagem é universal, para todos, onde o foco principal é o amor”, diz. Anderson também vai cantar com o público músicas conhecidas no meio gospel em três idiomas (português, inglês e espanhol).

Sobre o cantor

O cantor cristão é conhecido por levar música cristã às praças da Grande Vitória. E hoje tira o seu sustento das ruas por meio do projeto “Devocional na Praça”. “É uma forma de levar a mensagem de Deus, através da música, um instrumento do Senhor apontado aos corações. A música é um pedaço do céu na Terra, é vida”.