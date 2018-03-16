Ambulatório do Hucam é credenciado para atender travestis e trans

Hospital das Clínicas, onde travestis e trans terão atendimento especializado no ambulatório. Crédito: Gazeta Online

O ambulatório trans do Hospital das Clínicas de Vitória foi credenciado pelo Ministério da Saúde para dar atendimento especializado a travestis e a homens e mulheres trans. No local, eles serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar no tratamento hormonal a que serão submetidos para que seus corpos sejam adequados à sua identidade de gênero. Antes, esse procedimento era feito de forma clandestina em outros locais.

Mudança de sexo

Atuarão no ambulatóri especializado do Hucam, que agora receberá recursos do Ministério da Saúde, médicos, psicólogos, psicanalistas, enfermeiros e assistentes sociais, entre outros profissionais. Com o reconhecimento do ambulatório trans, o Hucam se credencia para, futuramente, oferecer cirurgias de mudança de sexo.

Nem o cabrito

De um arguto observador da política a respeito do silêncio do secretário estadual de Esporte, Roberto Carneiro, sobre o escândalo das fake news: “Natural, o bom carneiro não berra”.

Agora vai

A Secretaria de Governo de Itapemirim passou a se chamar Secretaria de Integridade Governamental e Transparência. Mudança importante porque... Por que mesmo, gente?

Na defesa

Neucimar Fraga está trabalhando. O chefão do PSD no Estado está o tempo todo tentando explicar, em grupos de WhatsApp, que ele e seu partido não têm nada a ver com o escândalo das fake news.

Tempo de sobra

Leitor da coluna observou ontem, por volta das 14h30, quatro agentes da Guarda Municipal de Vitória verificando se os carros estacionados na Rua Aleixo Neto, na Praia do Canto, estavam com o tíquete do rotativo.

Felicidade por decreto

Está em vigor em Cariacica uma lei, do vereador Professor Helinho (PV), que estipula em no máximo 30 minutos o atendimento ao público nos cartórios da cidade. Ótimo, mas é bom combinar com os cartórios.

Risco político

Do ex-vereador Namy Chequer sobre a candidatura à reeleição do deputado federal Givaldo Vieira, ex-PT. “Estamos apostando tudo no Givaldo. Já pensou se ele não se reeleger? Ninguém vai mais querer mudar de partido e entrar no PCdoB.”

Lelo = PMDB + PSDB

O deputado federal Lelo Coimbra (PMDB) foi ontem a Presidente Kennedy, onde instalou a nova comissão provisória do partido. A nova direção é unha e carne com a prefeita tucana Amanda Quinta Rangel.

A natureza sofre

Polícia Ambiental, PMV e Associação de Moradores de Maria Ortiz se mobilizaram e retiram ontem um barraco de madeira, galinheiro, chiqueiro, garagens de carro e entulhos do manguezal.

Manu na estrada

Em conversa com a coluna, a pré-candidata a presidente da República pelo PCdoB, Manuela D’ávila, conta que desde pequena vem ao Espírito Santo. “Viajava em excursões com meus pais do Rio Grande do Sul até o Nordeste”, lembra a deputada estadual gaúcha.

Manu na estrada 2

Nessas viagens, a pré-candidata comunista recorda das areias monazíticas de Guarapari, da fábrica Garoto e da extinta fábrica de linhos Braspérola, em Cariacica: “Era o melhor linho do país”, elogia.

Deixa pra lá

Um ditado antigo diz que não se briga com quem usa saia: mulher, padre ou juiz. O senador Magno Malta, que não é nada bobo, desistiu de processar o pároco de Boa Esperança.

De volta à taça

A 10ª Edição da Vitória Expovinhos, dias 27 e 28 de junho, voltará ao seu lugar de origem: o Centro de Convenções de Vitória.

Repúdio parcial

A Câmara de Linhares divulgou, ontem, uma “nota de repúdio” contra o assassinato da vereadora carioca Marielle, ocorrido na quarta. Curioso é que quando a vereadora Rosinha Guerreira foi presa acusada de rachid, ninguém repudiou nada.

Afinidades

Os núcleos da Polícia Federal no ES e em SP que investigam grandes roubos trocaram informações sobre o assalto no Aeroporto de Viracopos. O caso é parecidíssimo com uma tentativa de assalto no Aeroporto de Vitória em janeiro de 2017.

Resistência

A Polícia Rodoviária Federal no Estado vai receber 20 novas viaturas este ano – metade até junho. Todas deverão ser blindadas.

Alô, Dona Insensibilidade!