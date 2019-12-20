Amazônia lidera ranking de destinos da moda para 2020

Um júri especializado, formado por 22 pessoas – entre blogueiros, jornalistas, profissionais do mercado e a equipe do Viagem do "Estadão", elegeu os lugares que estarão em alta no próximo ano. A Amazônia conquistou o pódio e desbancou o Japão em ano de Olimpíada, em um ranking marcado por uma seleção de destinos que têm a natureza como atrativo. No terceiro lugar, ficou a Bahia, que esbanja praias e belezas naturais.
HAPPY HOUR DE NATAL
ECONOMIA E PRATICIDADE
Marcelo Tinti, diretor comercial da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca comemora o lançamento do GoDrive, serviço de assinatura anual de veículos lançado no início de dezembro pela Kurumá. “Entre as vantagens que o cliente obtém ao assinar o GoDrive, estão a economia e a praticidade. Durante o período de validade do contrato, o cliente paga apenas as mensalidades a partir de R$ 940,00 pela contratação do pacote de quilômetros rodados, seguro, manutenção, IPVA e emplacamento do veículo. É menos dor de cabeça”, ressalta.
COQUETEL
ENTRE AS TOP DO PAÍS
O Ministério da Educação divulgou na última semana os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador de qualidade da educação superior do país. E, pela segunda vez consecutiva, a Faesa está entre os melhores Centros Universitários do país. Com 47 anos de história e a oferta de 32 cursos presenciais de graduação, além de ensino a distância e pós-graduação, a instituição se mantém como destaque nacional, a frente de todas as instituições de excelência da Região Sudeste, estando entre as três melhores do país num total 277 instituições avaliadas.
BRINDANDO A VIDA!
NOVO INVESTIMENTO
Valtair Torezani anuncia o lançamento de um empreendimento na Praia da Costa, em Vila Velha, com localização estratégica, próximo à praia e aos principais comércios. O empresário capixaba destaca que o VGV do projeto totaliza 60 milhões e as expectativas são as melhores com a retomada da economia e a volta do crescimento do mercado imobiliário.
CELEBRANDO!
O RÉVEILLON DELES
Os médicos Humberto Pinto e Jéssica Polese vão curtir as festividades de final de ano ao lado dos filhos em Peracanga. Após o descanso merecido eles retornam ao consultório já no primeiro dia útil de 2020.
O empresário Joanir Smarçaro, sua esposa Iara Silvia e suas duas filhas, Júlia e Luísa, já estão se programando para passar o réveillon em Guarapari e ainda aproveitar para curtir mais duas semanas de folga por lá.
Tailândia é o destino de Arthur Bautz para receber 2020. O empresário embarca neste sábado (21) para uma trip na Ásia, onde no roteiro ainda estão Dubai, Malásia, China, Laos, Vietnã, Camboja e Singapura.
NATAL TROPICAL
NOVO VISUAL
Rachel Pires foi convidada pela chef Maritza Bojovsvi para criar o projeto visual da reabertura do restaurante Guaramare em Guarapari. Ambas estão em total sintonia e desenvolvendo várias surpresas para os capixabas e turistas que já estavam com saudades do Guaramare, antes comandado pelo saudoso chef Vicente Bojovski. Para esta nova fase do restaurante, Rachel vai assinar a sublimação das almofadas e dos aventais dos garçons.