Amazônia lidera ranking de destinos da moda para 2020

Reflexão de um pôr do sol junto a uma lagoa dentro da Bacia da Floresta Amazônica. Crédito: Shutterstock

Um júri especializado, formado por 22 pessoas – entre blogueiros, jornalistas, profissionais do mercado e a equipe do Viagem do "Estadão", elegeu os lugares que estarão em alta no próximo ano. A Amazônia conquistou o pódio e desbancou o Japão em ano de Olimpíada, em um ranking marcado por uma seleção de destinos que têm a natureza como atrativo. No terceiro lugar, ficou a Bahia, que esbanja praias e belezas naturais.

HAPPY HOUR DE NATAL

Claudia Marschall, Maria Carmen Silva Santos- Claudia Giestas Crédito: Mônica Zorzanelli

ECONOMIA E PRATICIDADE

Marcelo Tinti, diretor comercial da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca comemora o lançamento do GoDrive, serviço de assinatura anual de veículos lançado no início de dezembro pela Kurumá. “Entre as vantagens que o cliente obtém ao assinar o GoDrive, estão a economia e a praticidade. Durante o período de validade do contrato, o cliente paga apenas as mensalidades a partir de R$ 940,00 pela contratação do pacote de quilômetros rodados, seguro, manutenção, IPVA e emplacamento do veículo. É menos dor de cabeça”, ressalta.

COQUETEL

Cicinho Varejão, Netto Soares e Edmilson Varejão Crédito: Léo Gurgel

ENTRE AS TOP DO PAÍS

O Ministério da Educação divulgou na última semana os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador de qualidade da educação superior do país. E, pela segunda vez consecutiva, a Faesa está entre os melhores Centros Universitários do país. Com 47 anos de história e a oferta de 32 cursos presenciais de graduação, além de ensino a distância e pós-graduação, a instituição se mantém como destaque nacional, a frente de todas as instituições de excelência da Região Sudeste, estando entre as três melhores do país num total 277 instituições avaliadas.

BRINDANDO A VIDA!

Ohana Sgaria e Kaiky Plaster Crédito: Léo Gurgel

NOVO INVESTIMENTO

Valtair Torezani anuncia o lançamento de um empreendimento na Praia da Costa, em Vila Velha, com localização estratégica, próximo à praia e aos principais comércios. O empresário capixaba destaca que o VGV do projeto totaliza 60 milhões e as expectativas são as melhores com a retomada da economia e a volta do crescimento do mercado imobiliário.

CELEBRANDO!

Sergio Carone e Maria Eduarda Soares Crédito: Léo Gurgel

O RÉVEILLON DELES

Os médicos Humberto Pinto e Jéssica Polese vão curtir as festividades de final de ano ao lado dos filhos em Peracanga. Após o descanso merecido eles retornam ao consultório já no primeiro dia útil de 2020.

O empresário Joanir Smarçaro, sua esposa Iara Silvia e suas duas filhas, Júlia e Luísa, já estão se programando para passar o réveillon em Guarapari e ainda aproveitar para curtir mais duas semanas de folga por lá.

Tailândia é o destino de Arthur Bautz para receber 2020. O empresário embarca neste sábado (21) para uma trip na Ásia, onde no roteiro ainda estão Dubai, Malásia, China, Laos, Vietnã, Camboja e Singapura.

NATAL TROPICAL

Tatiana Coutinho e Roberta Vilela: autoras de mesas de final de ano Crédito: Emerson Tomate

NOVO VISUAL

Rachel Pires foi convidada pela chef Maritza Bojovsvi para criar o projeto visual da reabertura do restaurante Guaramare em Guarapari. Ambas estão em total sintonia e desenvolvendo várias surpresas para os capixabas e turistas que já estavam com saudades do Guaramare, antes comandado pelo saudoso chef Vicente Bojovski. Para esta nova fase do restaurante, Rachel vai assinar a sublimação das almofadas e dos aventais dos garçons.

ALMOÇO DE NATAL

Helvia Abaurre, Conceição Bruno. Gracinha Nader, Sonia Abelha, a anitriã Dalva Carone, Soeli Gama, Solange Hekenhoff, Orlandina Almeida e Alzira Torres: celebrando a amizade às vésperas de Natal Crédito: DIVULGAÇÃO

HOMENAGEM