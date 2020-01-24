Mulher com mão sobre o peito: coração, amor Crédito: Unsplash

Essa crônica é dedicada a toda e qualquer mulher que sente medo de ficar sozinha. Medo de sair do padrão. Para aquela que sente medo de sair de uma relação dolorida, vazia ou abusiva; para aquela que já esteve em tantos relacionamentos falidos, que sente medo de nunca mais se recuperar de um coração partido. Quero falar com aquela que se esconde de si mesma. Aquela que prefere o açoite constante da mentira, ao golpe da verdade que fere, mas liberta: abre trilha.

Posso dizer porque também já estive aí.

Apaixonada que sou pelo amor, desde que me entendo por gente, vivo para amar. Amo mesmo! Brado aos quatro ventos, enquanto me entrego aos sentidos promovidos pelo encantamento que só ele... Ai de mim. (Sei bem disso.)

Mas voltando ao ponto, antes de atacar, queria dizer que a entidade chamada “grande amor” sempre foi um vórtice pra mim, além de um pilar da minha própria identidade.

E assim como todos os outros, meu último relacionamento foi uma fundação que sustentava a base da minha feminilidade, da minha família, da minha rotina, de mim mesma, enfim.

Aconteceu, porém, que anos atrás, quando estava grávida do meu segundo filho, a estrutura balançou. E foi durante aquele abalo sísmico que um raio atravessou meu peito: “Como eu posso depender do outro para ser quem eu sou?”.

Nunca vou me esquecer. Estava tomando banho e chorando ao mesmo tempo, quando entendi que minha base dependia daquele amor... E pensei: “Como posso depender do amor alheio quando, na verdade, nada pode ser mais volátil que isso?”.

E foi assim, no susto de um terremoto, que resolvi buscar fortalecimento e fazer uma reinvenção de mim mesma. Dei jeito de encarar minhas sombras com frequência suficiente para me tornar íntima delas. E promovi estes encontros até descobrir, digo, assumir, o que realmente me faz sentir inteira. Fiz um parto normal, seguido de uma tatuagem no peito. Encontrei mulheres artistas, mulheres guerreiras, mulheres medicina, e fiz com elas retiros incríveis. Passei por vivências inesquecíveis (em nível celular, quântico e molecular), meditei, dancei, toquei tambor em volta da fogueira (toco ainda), entrei em muitas cavernas da minha alma, percorri trilhas em matas fechadas, subi rios e varei muitas madrugadas cantando de mãos dadas com os índios.

Nota: você pode me julgar o quanto queira, não ligo. Porque cada um encontra sua maneira de se fortalecer, basta querer. E essa foi a minha. Sei dizer que a cada passo dado pra dentro do escuro, mais me aproximei da coragem de ser inteira, de ser livre.

De modo que posso dizer que, sem me dar conta, me preparei para isso que é, ao mesmo tempo, tão comum e tão temível: a falha do amor alheio.

Falhamos. Eles falham, nós falhamos, falhamos todos - no fundo sabemos, mas fazemos questão de esquecer. Então, quando acontece, ou nos fortalecemos ou sucumbimos. Acontece.

Quando aconteceu comigo eu estava pronta - hoje considero minha responsabilidade no desfecho (não podemos esquecer que estamos co-criando a todo momento). Enfim, eu estava pronta para entender o fundamental e ao mesmo tempo tão simples: o “grande amor” de que eu sempre falei é o meu.

Sou fonte. Somos fonte. Cada um de nós é uma usina de energia. Um poço de amor sem fim - se quisermos que assim seja. Mas é aquilo, tem que ter pelo no estômago, apetite para se descobrir. Arde, queima, dói, mas faz crescer.

E se tem uma coisa que posso dizer é que vale a pena descobrir como ser amado e amar o outro a partir de si mesmo.

É lindo.