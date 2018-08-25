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Tributação

Alta carga tributária é fruto dos tentáculos do Estado

Somos um dos países de maior carga tributária do mundo e também um dos piores em relação a retornos à população de valores arrecadados com impostos

Públicado em 

25 ago 2018 às 18:42

Colunista

Tentáculos do Estado na carga tributária
Lucas Soares Morgado*
Conquanto sejamos o país com um dos piores retornos à população dos valores arrecadados com tributos, estamos na primeira fila entre os países de maior carga tributária, sendo disparado o líder da América Latina.
No tocante à arrecadação, dia após dia o Estado Fiscal vem se modernizando e criando meios para assegurar o cumprimento da obrigação tributária, que é revelar alguns dos mais recentes mecanismos que resultarão numa maior efetividade no recolhimento de tributos.
Frisa-se, em primeiro lugar, que uma das alterações mais significativas nos últimos anos, visando coibir o seu não pagamento, é a inclusão do parágrafo único no art. 1º na Lei do Protesto, promovida pela Lei nº 12.767/2012, no qual se autorizou a Fazenda Pública a protestar as certidões de dívida ativa, tornando-se público o título vencido e negativando o nome do suposto devedor, e mais, lhe restringindo o acesso ao crédito e ao financiamento.
vEm que pese às discussões sobre sua constitucionalidade, a Lei nº 13.606/2018, regulamentada pela Portaria PGFN nº 33, trouxe a possibilidade, pela Fazenda Nacional, do bloqueio de bens de devedores sem autorização judicial, sendo que imóveis e veículos poderão ser bloqueados pela Procuradoria da Fazenda Nacional depois de o débito tributário ser inscrito na dívida ativa.
Um exemplo capixaba de modernização nos últimos tempos foi a implantação do Laboratório de Auditoria Forense Digital (LAUD), considerado um dos mais modernos de todo o país, que por meio de hardwares e softwares se tornou possível detectar ilícitos tributários eletrônicos, estejam eles nos computadores, nos dispositivos móveis ou mesmo na nuvem.
No último mês, com o emprego de inteligência artificial, a 12ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, sem aviso nem despacho, de uma só vez e em tempo recorde, bloqueou bens de devedores em 6.619 execuções fiscais, gerando uma eficiência arrecadatória sem precedentes no país, de R$ 32 milhões.
Torcemos, pois, que o mesmo nível de eficiência para arrecadar seja comensurado com o do retorno dos recursos tributários auferidos, sem existir dois pesos e duas medidas.
*O autor é advogado, graduado em Direito pela FDCI e pós-Graduado em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio de Jesus

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