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Festival

Alok e Gusttavo Lima fazem show em Guriri no sábado (11)

Os Shows do DJ e do Sertanejo serão parte do Festival de Verão de Guriri.

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 18:34

Publicado em 

07 jan 2020 às 18:34
Alok, DJ Crédito: Reprodução Instagram @Alok. Foto: @alissondmphoto
  • Alok e Gusttavo Lima - Festival de Verão Guriri
  • Quando: 11/01/2020, às 22h.
  • Onde: Arena ao Mar, Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus. 
  • Ingresso: R$ 490 (4° lote backstage);  R$ 130 (3° lote, espaço arena web, inteira); R$ 65 (3° lote, espaço arena web, meia); R$ 240 (4° lote, frontstage web, inteira); R$ 120 (4° lote, frontstage web, inteira); R$210 (6° lote, open bar web).
  • Venda: São Mateus- Loja Wagner Dutra (Shopping São Mateus); Guriri- Sorveteria Hellado Monterrey; Conceição da Barra- Peti Petá; Linhares- Banca Cerqueira e Loja Gringas; Jaguaré- Casa Cosme; Nova Venécia- Loja Galpão; Vitória- Lojas bagaggio (Shopping vitoria / Shopping Praia da costa / Shopping Boulevard); site ‪www.ticketpremium.com.br .

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