Alok e Gusttavo Lima fazem show em Guriri no sábado (11)

- Alok e Gusttavo Lima - Festival de Verão Guriri
- Quando: 11/01/2020, às 22h.
- Onde: Arena ao Mar, Av. Oceano Atlântico, 1960-2076, Guriri, São Mateus.
- Ingresso: R$ 490 (4° lote backstage); R$ 130 (3° lote, espaço arena web, inteira); R$ 65 (3° lote, espaço arena web, meia); R$ 240 (4° lote, frontstage web, inteira); R$ 120 (4° lote, frontstage web, inteira); R$210 (6° lote, open bar web).
- Venda: São Mateus- Loja Wagner Dutra (Shopping São Mateus); Guriri- Sorveteria Hellado Monterrey; Conceição da Barra- Peti Petá; Linhares- Banca Cerqueira e Loja Gringas; Jaguaré- Casa Cosme; Nova Venécia- Loja Galpão; Vitória- Lojas bagaggio (Shopping vitoria / Shopping Praia da costa / Shopping Boulevard); site www.ticketpremium.com.br .