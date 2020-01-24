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Cotidiano

Almoço em família

Luciana Almeida faz reflexão sobre convívio familiar

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 18:55

Públicado em 

24 jan 2020 às 18:55
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Neste mundo onde os hábitos e os costumes mudam de forma veloz, presto muita atenção aos momentos de proximidade com a família e com os amigos. Gosto dos almoços onde, sempre que possível, toda a família está presente.
Conheci o Family Dinner Project, um projeto desenvolvido pela Escola de Educação de Universidade Harvard para incentivar as refeições em família. Eles reconhecem os inúmeros benefícios que esses momentos proporcionam. Hábito comum há tempos e, cada vez mais raro nos dias de hoje, esses momentos fortalecem as conexões familiares. Quando as famílias se reúnem ao redor da mesa estão, ao mesmo tempo, investindo na saúde – mental e física – e resgatando uma tradição que ajudou muito na construção da sociedade. As refeições compartilhadas são uma oportunidade de trocar ideias, dicas e promover um debate saudável. Lembrei-me dos almoços de domingo nas casas das minhas avós. Em ambas as casas, o prato principal, geralmente, era frango ensopado. O da vovó Augusta vinha acompanhado de uma deliciosa polenta. E o da vovó Ignez, com o macarrão caseiro. Eu sigo, dentro do possível, mantendo os almoços em casa. Acredito que, com eles, somos nutridos física e emocionalmente. Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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