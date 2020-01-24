Almoço em família

Conheci o Family Dinner Project, um projeto desenvolvido pela Escola de Educação de Universidade Harvard para incentivar as refeições em família. Eles reconhecem os inúmeros benefícios que esses momentos proporcionam. Hábito comum há tempos e, cada vez mais raro nos dias de hoje, esses momentos fortalecem as conexões familiares. Quando as famílias se reúnem ao redor da mesa estão, ao mesmo tempo, investindo na saúde – mental e física – e resgatando uma tradição que ajudou muito na construção da sociedade. As refeições compartilhadas são uma oportunidade de trocar ideias, dicas e promover um debate saudável. Lembrei-me dos almoços de domingo nas casas das minhas avós. Em ambas as casas, o prato principal, geralmente, era frango ensopado. O da vovó Augusta vinha acompanhado de uma deliciosa polenta. E o da vovó Ignez, com o macarrão caseiro. Eu sigo, dentro do possível, mantendo os almoços em casa. Acredito que, com eles, somos nutridos física e emocionalmente. Até a próxima!