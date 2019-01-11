"Alma e Coração": verdades que nos animam a viver mais e melhor

Rômulo Augusto Penina*

“Alma e Coração”. Esse é o título da edição especial e comemorativa ao centenário de nascimento de Chico Xavier (1910 - 2010). Trata-se de uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel. O trabalho e seus dizeres foram psicografados em reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Minas Gerais, e publicado pela Editora Pensamento.

O material traz importantes ensinamentos deixados por Chico Xavier: “Amarás servindo, em tons da decadência dos valores humanos, exaltando-se a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acessa”.

Diferentemente de muitas outras obras, “Alma e Coração” traz, num estilo simples e cativante, a marca do trabalho do mais importante médium do Brasil, caracterizado pelo amor e simpatia pelo próximo, além da sua constante preocupação em contribuir da melhor forma possível para minimizar os problemas que afligem o ser humano.

O alerta que Chico Xavier nos traz é que, a partir da solução dos nossos problemas internos, encontramos a saída para a nossa vida externa.

No prefácio, os editores exaltam “nesta hora, em que tantos povos têm sua paz conturbada e inúmeros lares se debatem e dissolvem para agravar aflições da humanidade, o mundo está mais do que nunca necessitando e ansioso por um lenitivo, que brota da alma e do coração, e não mais do cérebro frio e nebuloso”.

Ao longo dos capítulos, ficam registrados pensamentos profundos e bastante inteligentes que nos levam a pensar sem rancor, ódio ou injustiças tão comuns nos dias de hoje. “Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido, amarás servindo sempre”, está lá escrito.

“Auxilie e colherás o auxílio. Do que damos aos outros, a vida fatalmente nos dá. Todos possuímos algo para dar, seja dinheiro que alivia a penúria, instrução de destruir a ignorância, auxílio que renova dificuldades ou remédios que afasta doenças”.

E o livro está repleto de verdades que nos animam a viver mais e melhor: “Nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas. E jamais condenes alguém que se haja embarafustado no labirinto da provação. O mom ento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução.” Assim, exaltamos a importância do que o inesquecível Chico Xavier nos proporciona para esta época tão complexa em que vivemos.