"Alívio total", desabafa mãe de menina atingida por concreto no ES

O sonho de conhecer a praia virou um pesadelo para a família da mineira Sheila Rodrigues Portela, mãe de Anna Luíza, de 2 anos, atingida na cabeça por um bloco de concreto que se soltou de um prédio em Guarapari A menina saiu do hospital nesta terça-feira (12) , mas ainda deve ficar em Vitória alguns dias para acompanhamento médico. Agora é um momento de alívio para os pais: "Ela poderia não voltar porque foi muito grave, já que teve afundamento craniano", afirma a mãe.

Qual é a sensação de sair do hospital depois de um susto tão grande?

Alívio total. Estou muito feliz de ir pra casa com a minha filha. Não está 100% ainda, mas a gente vai recuperar na nossa cidade. Estamos doidos pra chegar em casa.

Como está a recuperação dela?

O braço e a perninha do lado esquerdo estão um pouco sem movimento, mas isso é fisioterapia e o tempo. Ela está com um pouco de dificuldade de andar. Vai ter que fazer fono, fisioterapia e acompanhamento médico.

Vocês tiveram que ficar em hotel. Alguém ajudou a arcar com esses custos?

Sim. O condomínio arcou com todas as despesas. Estamos bem auxiliados por eles.

Era a primeira vez de vocês no Estado?

Primeira vez. A gente veio conhecer o mar e acabamos ficando durante todo esse tempo.

Pretendem voltar?

Não, pretendo não. A gente não pode falar nunca, mas eu quero que acabe esse pesadelo. Vou falar a verdade: pretendo voltar aqui não. Quero esquecer mesmo. Foi muito susto.

Qual o momento da recuperação foi mais marcante pra você?

A espera dela voltar a abrir o olho. A gente queria saber se teria alguma sequela. Queria minha filha de qualquer jeito. Queria minha filha viva. Ela poderia não voltar porque foi muito grave, já que teve afundamento craniano. Quando ela voltou a falar, fiz um vídeo dela falando e mandei pra todo mundo. Ela começou a falar as palavras que ela falava antes.

Qual foi a primeira palavra que ela disse no hospital?

Mamãe.

A pequena Anna Luiza recebeu alta médica nesta terça-feira (12) e acenou ao lado dos pais ao deixar o hospital Crédito: Fernando Madeira

Aí o coração derreteu...

Chorei de emoção. Foi muita alegria depois de um momento de muita angústia e sofrimento.

Agora querem voltar pra Minas o mais rápido, imagino.