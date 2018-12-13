AI-5: um ato de governo e um golpe na democracia

O Ato Institucional de número cinco (AI-5) marcou a história do país. Na verdade, se configurou como uma consolidação do golpe contra a democracia brasileira nos anos 1960.
Se a pretensão inicial do golpe de 1964, mais precisamente em 31 de março, com a instalação do Poder Revolucionário, era fazer o país retornar à normalidade democrática o mais brevemente possível, essa possibilidade caiu por terra em 13 de dezembro de 1968, naturalmente após o restabelecimento da pretendida ordem pública.
O Governo Revolucionário, e era assim que se autointitulava, decidiu radicalizar dando poderes praticamente absolutos ao presidente. Isso tendo como justificativa a evolução de uma onda de greves de trabalhadores, de movimentos de oposição ao regime envolvendo especialmente estudantes, intelectuais, parte da imprensa e de alguns políticos.
Com esses poderes, o presidente passou a decretar recesso do Congresso Nacional, como de fato fez, e também das assembleias estaduais e das Câmaras municipais, além de poder suspender direitos políticos e estabelecer censura de forma generalizada, inclusive aos meios de comunicação.
O curioso, mas ao mesmo tempo paradoxal, é que a drástica e autoritária medida valeu-se do argumento da necessidade de se garantir o exercício do poder revolucionário original, discricionário por natureza. Entre os considerandos do AI-5, por exemplo, vamos encontrar lá a pretensa sustentação evocada de ato que “assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo”. Ledo engano. O que se viu foi o cerceamento de liberdades por cerca de dez anos. O AI-5 foi abolido em dezembro de 1978.
Há quem julgue que a criação do AI-5 tenha sido exagerada e também inoportuna, já que o próprio regime de exceção que se instalara detinha forças e instrumentos capazes de assegurar a tão propalada “ordem” social e estabilidade política e institucional.
Certamente, o exagero na dosagem de autoritarismo tenha contribuído para dar longa vida ao regime de exceção, que sobreviveu até 1985, quando da eleição de Tancredo Neves, mesmo que de forma indireta.
Com o AI-5, o Brasil tomava um rumo oposto do que apontava o mundo. Enquanto lá fora despertavam-se e engajavam-se movimentos libertários - basta lembrarmo-nos dos protestos de Paris, em maio de 1968, e do ativismo nos Estados Unidos, inclusive contra a guerra do Vietnã -, o Brasil fechava-se em si mesmo e ao mundo. Parte da nossa história que não se deseja vê-la retornar.