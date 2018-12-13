AI-5: um ato de governo e um golpe na democracia

Cenas da Ditadura Crédito: Agência Estado

O Ato Institucional de número cinco (AI-5) marcou a história do país. Na verdade, se configurou como uma consolidação do golpe contra a democracia brasileira nos anos 1960.

Se a pretensão inicial do golpe de 1964, mais precisamente em 31 de março, com a instalação do Poder Revolucionário, era fazer o país retornar à normalidade democrática o mais brevemente possível, essa possibilidade caiu por terra em 13 de dezembro de 1968, naturalmente após o restabelecimento da pretendida ordem pública.

O Governo Revolucionário, e era assim que se autointitulava, decidiu radicalizar dando poderes praticamente absolutos ao presidente. Isso tendo como justificativa a evolução de uma onda de greves de trabalhadores, de movimentos de oposição ao regime envolvendo especialmente estudantes, intelectuais, parte da imprensa e de alguns políticos.

Com esses poderes, o presidente passou a decretar recesso do Congresso Nacional, como de fato fez, e também das assembleias estaduais e das Câmaras municipais, além de poder suspender direitos políticos e estabelecer censura de forma generalizada, inclusive aos meios de comunicação.

O curioso, mas ao mesmo tempo paradoxal, é que a drástica e autoritária medida valeu-se do argumento da necessidade de se garantir o exercício do poder revolucionário original, discricionário por natureza. Entre os considerandos do AI-5, por exemplo, vamos encontrar lá a pretensa sustentação evocada de ato que “assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo”. Ledo engano. O que se viu foi o cerceamento de liberdades por cerca de dez anos. O AI-5 foi abolido em dezembro de 1978.

Há quem julgue que a criação do AI-5 tenha sido exagerada e também inoportuna, já que o próprio regime de exceção que se instalara detinha forças e instrumentos capazes de assegurar a tão propalada “ordem” social e estabilidade política e institucional.

Certamente, o exagero na dosagem de autoritarismo tenha contribuído para dar longa vida ao regime de exceção, que sobreviveu até 1985, quando da eleição de Tancredo Neves, mesmo que de forma indireta.