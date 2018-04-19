Agressões contra médicos são inaceitáveis

É inaceitável queno dia a dia da profissão; também é incabível que a saúde pública continue sendo tratada com tamanho descaso pelas autoridades. Mas é ainda mais intolerável que a força bruta seja usada para resolver a debilidade do setor, uma de nossas maiores demandas sociais. Profissionais de saúde (incluindo aí pessoal de enfermagem e do setor administrativo) que trabalham em condições precárias e pacientes sem a devida assistência médica estão no mesmo barco, à deriva. Se a intransigência dominar, o naufrágio é certo.