Agressões contra médicos são inaceitáveis

É inaceitável que médicos sofram tanta hostilidade no dia a dia da profissão; também é incabível que a saúde pública continue sendo tratada com tamanho descaso pelas autoridades. Mas é ainda mais intolerável que a força bruta seja usada para resolver a debilidade do setor, uma de nossas maiores demandas sociais. Profissionais de saúde (incluindo aí pessoal de enfermagem e do setor administrativo) que trabalham em condições precárias e pacientes sem a devida assistência médica estão no mesmo barco, à deriva. Se a intransigência dominar, o naufrágio é certo.
Não é fácil para o cidadão que depende de atendimento público a frustração de não ter acesso ao que lhe é constitucionalmente garantido. A insatisfação é medida em números, como mostrou pesquisa realizada pelo Instituto Futura, divulgada por este jornal na terça-feira. O serviço de saúde estadual foi avaliado por 69% dos capixabas como ruim ou péssimo. Apenas 8,8% consideraram ótimo ou bom. E a pior percepção é justamente a dos entrevistados mais pobres, os que mais dependem da oferta pública.
A violência contra os médicos em muitos casos é reflexo dessa vulnerabilidade que, alimentada pela indiferença, torna-se revolta. O episódio lamentável da pediatra agredida com socos e puxões de cabelo por uma mãe na unidade de saúde de Maria Ortiz, em Vitória, se encaixa nesse argumento. E há também perigos crônicos, como os casos de postos em bairros dominados pelo tráfico, onde a insegurança marca presença nos plantões. A reivindicação dos profissionais por mais proteção é, portanto, legítima.
Não há outra saída, as deficiências na saúde devem ser cobradas nas urnas, com a escolha de candidatos que tenham compromisso com as prioridades da sociedade, acima de tudo. Mais uma vez, a regra vale tanto para quem trabalha no setor de saúde quanto para quem depende dele.