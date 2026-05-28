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Saúde

Vitória amplia vacinação contra gripe para todo público acima de seis meses

Publicado em

28 mai 2026 às 14:29
Vacina de gripe em Vitória
A vacinação protege a população e previne o agravamento de doenças 
 Leonardo Silveira / Prefeitura de Vitória

Errata

28/05/2026

Equivocadamente, a versão anterior desta reportagem informava sobre a liberação da vacina para todos os grupos, quando o correto é a ampliação da vacinação para todo o público acima de seis meses de vida. Título e texto foram corrigidos.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) amplia, a partir deste sábado (30), a vacinação contra a influenza, o vírus causador da gripe, para toda a população acima de seis meses de idade. Para garantir a imunização, é necessário agendar uma data e horário em um dos pontos onde a vacina é disponibilizada gratuitamente.


A marcação pode ser realizada a partir desta quinta-feira (28) diretamente no site da Prefeitura, pelo aplicativo Vitória Online e nos totens de autoatendimento Facilita Vix, instalados nas unidades de saúde. Ao todo, são disponibilizadas 2,7 mil vagas ao público, sendo que novos lotes são abertos semanalmente às quintas-feiras. 


A vacinação, que ocorre no próximo sábado (30), acontece apenas na Unidade de Saúde de Santo Antônio e no Unique Mall, em Jardim Camburi, das 8h às 15h. Durante a semana, todas as salas de vacina do município estão disponíveis para imunização. 


Além disso, também estarão disponíveis vacinas contra Covid-19, dengue e vacinas de rotina (exceto BCG e febre amarela). Para aplicação da vacina, é importante apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Acidente

Idosa de 78 anos morre após ser atropelada em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 28/05/2026 às 13:45

Uma idosa de 78 anos morreu após ser atropelada por um carro na manhã de quarta-feira (27), no bairro Vila Betânia, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. A vítima não teve o nome divulgado.


Segundo a Polícia Militar, a idosa chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Padre Máximo, próximo ao local, mas deu entrada na unidade já sem vida. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


No local, a polícia foi informada de que o motorista do veículo também havia sido levado ao hospital após saber da morte da vítima. Devido ao estado clínico do condutor, não foi possível realizar o teste do etilômetro nem colher o depoimento, segundo a corporação. O veículo estava com a documentação regular e permaneceu sob posse do proprietário.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sul capixaba

Motorista é assaltado após pneu estourar na BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 28/05/2026 às 12:43

Um motorista de caminhão foi assaltado na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após o pneu do veículo estourar. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (27), quando quatro criminosos encapuzados levaram dinheiro e pertences pessoais da vítima na localidade de Santa Cruz.


Segundo a Polícia Militar, o caminhoneiro contou que os suspeitos tentaram abrir o baú do veículo, mas não conseguiram acessar a carga. O valor subtraído e o tipo de mercadoria transportada não foram informados.


Apesar das buscas na região, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil reforçou que, como não houve prisão em flagrante, o registro da ocorrência pela vítima é essencial para o início das investigações.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
De boa na areia

Elefante-marinho é visto descansando em praia de Conceição da Barra; vídeo

Publicado em 28/05/2026 às 10:02

Um elefante-marinho foi visto descansando na areia da praia de Conceição da Barra, no litoral Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (28).


De acordo com o médico-veterinário do Instituto Baleia Jubarte, Milton Marcondes, o animal, da espécie elefante-marinho-do-sul (Mirounga leonina), está na região há cerca de um mês e costuma passar parte do tempo descansando na praia antes de retornar ao mar em busca de alimento.


O especialista explicou que a espécie se reproduz principalmente na Argentina. Quando os filhotes crescem, passam um período vivendo no mar. Nessa fase, os animais jovens costumam percorrer grandes distâncias em busca de alimento e desenvolvimento corporal, e, durante esse deslocamento, alguns acabam chegando ao Brasil. Após atingirem a fase adulta, retornam às colônias na Argentina para se reproduzir.


A orientação é observar e admirar o animal de longe, sem se aproximar, mantendo uma distância segura. Caso haja aproximação, o elefante-marinho pode ficar estressado e voltar ao mar. Além disso, se se sentir ameaçado, o animal pode reagir com mordidas para se defender.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Abordagem da PRF

Motorista é detido com 5 kg de cocaína em carro na BR 262, em Muniz Freire

Publicado em 28/05/2026 às 09:30

Uma abordagem de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 137 da BR 262, em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, resultou na prisão de um motorista que transportava cerca de 5 kg de cocaína escondidos em um compartimento oculto de um carro. A apreensão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28).

 

Segundo a polícia, o motorista apresentou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre a viagem, o que levou os agentes a realizarem uma busca minuciosa no veículo. A droga estava escondida em um compartimento instalado no painel do automóvel, acionado por comandos específicos. Além da cocaína, também foi encontrado dinheiro em espécie, cuja quantia não foi informada.


O motorista relatou aos policiais que receberia pagamento pelo transporte da droga até a Grande Vitória. O veículo, o entorpecente e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A identidade do preso não foi divulgada.

Motorista é detido com cocaína em Muniz Freire
Motorista foi detido transportando cocaína em Muniz Freire com destino à Grande Vitória Divulgação | PRF
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 259, em Baixo Guandu

Publicado em 28/05/2026 às 08:26
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na manhã desta quinta-feira (28), no km 100 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 5h45. O motociclista, que não teve o nome nem a idade divulgados, morreu no local. A moto que ele conduzia não estava emplacada. O caminhoneiro não ficou ferido.


Por conta do acidente, a rodovia precisou ser parcialmente interditada para a realização da perícia. Às 7h35, o trânsito fluía com desvio lateral nos dois sentidos, conforme informou a PRF.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (28)
A rodovia foi parcialmente interditada e o trânsito flui com desvio lateral nos dois sentidos Leitor | A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Dia Livre de Impostos

Motoristas enfrentam fila para abastecer gasolina sem imposto em Vitória

Publicado em 28/05/2026 às 06:37

Motoristas enfrentam fila na manhã desta quinta-feira (28) para abastecer com desconto durante o Dia Livre de Impostos (DLI), em Vitória. A ação acontece em um posto de combustíveis localizado na Avenida Saturnino de Brito, antes da Ponte de Camburi, na Praia do Canto.


Conforme apuração do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, pelo menos 15 veículos aguardavam para abastecer no local antes mesmo do início da venda promocional.


Na 20ª edição do Dia Livre de Impostos, o Posto Iate disponibilizou 5 mil litros de gasolina aditivada Ecomax sem a incidência de tributos como ICMS, PIS/Cofins e Cide. A iniciativa é promovida pela CDL Jovem Vitória.


Segundo a entidade, o litro da gasolina, que normalmente era vendido a R$ 6,59, vai custar R$ 4,34 durante a ação. Do valor original, R$ 0,68 correspondem a tributos federais e R$ 1,57 a impostos estaduais.


O abastecimento começou às 7 horas, com limite de até R$ 100 para carros e R$ 25 para motos. O pagamento pode ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
“Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”

Terceira Ponte terá interdição parcial para evento ciclístico no domingo (31)

Publicado em 28/05/2026 às 06:33
O “Pedalaço Pela Paz
Ciclistas passando pela Terceira Ponte durante o “Pedalaço Pela Paz", em edição antiga do evento Divulgação | Governo do ES

A Terceira Ponte terá interdição parcial na manhã deste domingo (31) para a realização do “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!”. Das 7h às 11h, as faixas da direita, em ambos os sentidos, serão reservadas aos ciclistas, enquanto os demais veículos deverão trafegar apenas pela faixa da esquerda, próxima à barreira central.


De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, já que o fluxo de veículos será dividido. O local contará com sinalização, além da presença de equipes para orientar condutores e participantes.


O passeio ciclístico terá concentração a partir das 7h30, no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória, com saída prevista para as 8h. O trajeto inclui a travessia pela Terceira Ponte até a Praia da Costa, em Vila Velha, com retorno ao ponto de partida.


Realizado desde 1999, o “Pedalaço Pela Paz – Conte até 10!” é um evento beneficente organizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio de órgãos de trânsito e segurança pública, além de instituições parceiras.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Operação Falsus Numarius

Suspeita de circulação de dinheiro falso mobiliza investigação da PF em São Mateus

Publicado em 27/05/2026 às 18:51

Uma operação da Polícia Federal, intitulada “Operação Falsus Numarius” foi realizada nesta quarta-feira (27) em São Mateus, região Norte do Espírito Santo, para investigar a produção e a circulação de cédulas falsas no município. Durante a ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão para coletar provas relacionadas ao caso.

Segundo as investigações, os suspeitos podem ter colocado dinheiro falso em circulação por meio de compras em comércios da cidade e também em negociações feitas por aplicativos de mensagens e redes sociais. A operação busca identificar outros envolvidos, interromper a prática criminosa e apreender materiais usados na falsificação e distribuição desse material.

De acordo com a PF, o crime de moeda falsa possui penas que podem chegar a até 12 anos de reclusão, além de multa.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Investigação

Suspeito de matar homem de 57 anos em Rio Bananal é preso

Publicado em 27/05/2026 às 17:53

Um jovem de 23 anos, identificado como Ronieli Costa Militão, foi preso na última segunda-feira em Rio Bananal, região Norte do Espírito Santo, suspeito de matar Divino Onofrio, de 57 anos, no bairro São Sebastião, em novembro de 2025.

Segundo as investigações, o homem desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu e bateu no chão. Divino só foi levado ao hospital cerca de 10 horas após a agressão, onde permaneceu internado até o dia 18 de dezembro, quando morreu em decorrência de um traumatismo craniano.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu após um desentendimento com a vítima. O jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
De alimentos a pneus

Receita recupera mercadorias sem nota fiscal e aplica multa de R$ 44 mil em Cachoeiro

Publicado em 27/05/2026 às 17:37
Operação da Receita Estadual aconteceu na ES 482, em Cachoeiro
Operação da Receita Estadual aconteceu na ES 482, em Cachoeiro Divulgação/Sefaz
Pneus, combustíveis e até alimentos transportados sem nota fiscal foram recuperados em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (27). A ação foi realizada pela Receita Estadual junto à Polícia Militar durante uma blitz na Rodovia ES 482, na localidade de Coutinho.

Entre as mercadorias flagradas também haviam chapas de rochas ornamentais e madeira. Sete autuações foram efetivadas, totalizando R$ 44,4 mil entre impostos e multas. Todo o valor foi recolhido pela Receita durante a ação.
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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