Vitória amplia vacinação contra gripe para todo público acima de seis meses

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) amplia, a partir deste sábado (30), a vacinação contra a influenza, o vírus causador da gripe, para toda a população acima de seis meses de idade. Para garantir a imunização, é necessário agendar uma data e horário em um dos pontos onde a vacina é disponibilizada gratuitamente.





A marcação pode ser realizada a partir desta quinta-feira (28) diretamente no site da Prefeitura, pelo aplicativo Vitória Online e nos totens de autoatendimento Facilita Vix, instalados nas unidades de saúde. Ao todo, são disponibilizadas 2,7 mil vagas ao público, sendo que novos lotes são abertos semanalmente às quintas-feiras.





A vacinação, que ocorre no próximo sábado (30), acontece apenas na Unidade de Saúde de Santo Antônio e no Unique Mall, em Jardim Camburi, das 8h às 15h. Durante a semana, todas as salas de vacina do município estão disponíveis para imunização.





Além disso, também estarão disponíveis vacinas contra Covid-19, dengue e vacinas de rotina (exceto BCG e febre amarela). Para aplicação da vacina, é importante apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde.