Um dia após confronto, foguetório assusta moradores em Vitória

Nos vídeos, é possível ouvir estouros prolongados de fogos. Segundo relato de moradores, foi possível escutar o barulho em bairros que ficam nas proximidades da Av. Leitão da Silva. Normalmente, foguetório ocorre para avisar sobre chegada da polícia; também há casos de homenagem a suspeitos mortos em confronto, como o que aconteceu na segunda-feira (28).

Questionada sobre o foguetório, a Polícia Militar informou que "não tem informações do que se trata". A corporação ainda ressaltou que "por volta das 14h30 a Polícia Militar foi informada sobre uma movimentação suspeita de indivíduos descendo o morro de Gurigica, em Vitória. Outras equipes prosseguiram para o local, onde o policiamento segue reforçado desde os últimos fatos registrados na tarde de ontem (28), mas nada foi constatado".