Um dia após confronto, foguetório assusta moradores em Vitória

Um dia após o confronto que resultou em um morto, baleados e até detonação de granada na Avenida Leitão da Silva, em Itararé, Vitória, moradores do entorno registraram foguetório durante a tarde desta terça-feira (29).
Nos vídeos, é possível ouvir estouros prolongados de fogos. Segundo relato de moradores, foi possível escutar o barulho em bairros que ficam nas proximidades da Av. Leitão da Silva. Normalmente, foguetório ocorre para avisar sobre chegada da polícia; também há casos de homenagem a suspeitos mortos em confronto, como o que aconteceu na segunda-feira (28).
Questionada sobre o foguetório, a Polícia Militar informou que "não tem informações do que se trata". A corporação ainda ressaltou que "por volta das 14h30 a Polícia Militar foi informada sobre uma movimentação suspeita de indivíduos descendo o morro de Gurigica, em Vitória. Outras equipes prosseguiram para o local, onde o policiamento segue reforçado desde os últimos fatos registrados na tarde de ontem (28), mas nada foi constatado".
A Guarda Municipal disse que "foi acionada para atendimento e averiguação. Equipes estão no local". Em nota, a Polícia Civil informou que não houve um acionamento para o caso.