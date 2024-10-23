Três apostas do ES acertam a quina da Mega; uma delas vai receber R$ 110 mil

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 55 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio principal da Mega-Sena, que voltou a acumular na noite de terça-feira (22). Uma das apostas, um bolão de Vitória, com sete dezenas, acertou a quina e vai receber R$110.510,82. Outras duas apostas simples, com seis dezenas, feitas em Guaçuí e Viana, também acertaram a quina e vão receber R$55.255,44 cada.

O próximo concurso (2789), na quinta-feira (24), pode pagar R$ 55 milhões. Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 23 - 37 - 39 - 47 - 52 - 56.