Suspeito de matar vereador em Linhares é preso pela segunda vez

Fernando da Silva Ferreira, suspeito de matar um vereador em Linhares foi preso pela segunda vez Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem de 26 anos, identificado como Fernando da Silva Ferreira, foi preso pela segunda vez em Linhares, na região Norte do Estado, suspeito de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, do vereador Claudemir Ahnert, de 48 anos. Ele se entregou na delegacia, acompanhado do pai, nessa terça-feira (10).

O crime aconteceu em setembro de 2025, no bairro Nova Esperança. Na ocasião, o político foi encontrado morto com um tiro na testa, próximo a um canavial, às margens da Estrada da Lasa. Após dias de buscas, o homem foi localizado pela Guarda Municipal no bairro Araçá e preso.