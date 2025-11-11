Suspeito de atropelar e matar idoso e duas crianças é preso em Ibitirama

Gelcimar Sebastião Miranda, 53 anos, é suspeito de atropelar família em Ibitirama Crédito: Leitor/A Gazeta

Um homem de 53 anos foi preso nesta terça-feira (11) em Lajinha, em Minas Gerais, suspeito de atropelar e matar um idoso e duas crianças em Ibitirama, no Caparaó do Espírito Santo. Ailson Ribeiro, de 68 anos, o filho João Pedro Hugo Ribeiro, de um ano, e a enteada dele, Lavygnia Aparecida Hugo Ribeiro, de seis anos, foram atropelados na noite de sábado (8) na zona rural do município.

As investigações da Polícia Civil apontam que Gelcimar Sebastião Miranda, de 53 anos, não prestou socorro e fugiu para o Estado vizinho. Na segunda-feira (10), em operação conjunta entre as polícias militares do Espírito Santo e de Minas Gerais, o caminhão utilizado por ele foi localizado escondido em uma propriedade rural. O veículo foi periciado e apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais.