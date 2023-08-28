São Paulo decide final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Morumbi

Finais da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo acontecem nos dias 17 e 24 de setembro (Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O São Paulo vai decidir a final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa . Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira (28), ficou definido que o jogo de volta da decisão, que acontece no dia 24 de setembro, será no estádio do Morumbi.

Com isso, a partida de ida, marcada para o dia 17 do mesmo mês, será no Maracanã, Rio de Janeiro. O Tricolor Paulista vai em busca do primeiro título na competição, já o Rubro-Negro Carioca vai buscar o quarto troféu, o segundo consecutivo.