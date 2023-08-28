Saiba até quando chuva e frente fria continuam no ES

Tempo continua instável no Espírito Santo e chuva forte vai continuar Crédito: Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Uma nova frente fria mudou o tempo no Espírito Santo e, desde o fim de semana, tem chovido forte no Estado. Segundo o Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), o tempo instável deve continuar até quinta-feira (31).

O Cepdec alerta que de sexta-feira (25) até a próxima quinta-feira (31), o acumulado de chuva pode chagar a 100mm em parte da Região Sudeste do Estado (área verde-escura no mapa). A Região Sul e áreas próximas a Aracruz podem receber até 80 mm de chuva. No Norte, a média fica entre 30 e 50mm.

No cenário mais extremo considerado pela Defesa Civil, valores acima de 150mm são possíveis em certas áreas do sudeste capixaba.

Até quarta-feira (30), a previsão é de perigo para chuva forte no sudeste capixaba e de risco moderado para parte das regiões Sul e Serrana, além da Grande Vitória. Confira na imagem abaixo.