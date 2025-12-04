‘Rio’ de lama invade viaduto e bloqueia acesso à BR 259 em Colatina

Devido ao temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos em diversas cidades na noite de quarta-feira (3), um 'rio' de lama invadiu o viaduto da Segunda Ponte, em Colatina , na Região Noroeste, e interditou um túnel de acesso à BR 259, na entrada da via, na manhã desta quinta-feira (4), impedindo a passagem de motoristas que usam a via para chegar ao Centro do município.

A Segunda Ponte também é rota para quem segue no sentido Marilândia. Devido à lama, a passagem foi bloqueada e dois carros acabaram atolados. Segundo a prefeitura, a lama que atingiu o viaduto é proveniente de um loteamento de uma empresa privada. A Gazeta procurou a empresa responsável pela área, mas não obteve retorno. A Defesa Civil Estadual informou, em boletim extraordinário divulgado às 8h desta quinta-feira, que Colatina registrou 75 milímetros de chuva em um período de 24 horas.