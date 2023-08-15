Quarta-feira será de tempo nublado em todo o ES

Templo nublado Crédito: Carlos Alberto Silva

A quarta-feira será com muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida em alguns momentos do dia, no Litoral Sul, Grande Vitória, Nordeste e extremo Norte capixaba. Nas demais regiões, não há previsão de chuva. As temperaturas terão pequena queda.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e algumas aberturas de sol, e chuva rápida em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e algumas aberturas de sol, e chuva rápida em alguns momentos do dia no litoral. Sem previsão de chuva nas demais áreas.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.