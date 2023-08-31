PM encontra oito metralhadoras escondidas em mala em Cachoeiro 

Além das metralhadoras, diversos entorpecentes foram encontrados na casa. Crédito: divulgação/policia militar

Oito metralhadoras foram encontradas escondidas em uma mala embaixo da cama dentro de uma casa no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (31), em ação da Polícia Militar. Além das armas, diversos entorpecentes foram apreendidos na residência.

Segundo a PM, a guarnição foi ao local após receber informações de que pessoas estariam traficando drogas em uma escadaria do bairro e ameaçando pessoas que passavam pelo local.

Após identificarem um indivíduo em frente à residência em atitude suspeita, policiais fizeram o cerco do local e prosseguiram em patrulha a pé. Um dos suspeitos estava com uma sacola nas mãos e, quando viu os policiais, jogou a sacola ao chão e entrou em uma casa próxima.

De acordo com a PM, dentro da sacola havia 65 pinos de cocaína, por isso a guarnição fez o acompanhamento e cerco da residência, entrando na casa. Após uma busca no imóvel, foi encontrado, embaixo de uma cama de casal, uma mala contendo as oito metralhadoras artesanais calibre 380, 15 carregadores artesanais calibre 380, um revólver calibre 32 e outras armas.

Conforme relato da ocorrência, foi encontrado ainda dentro da mala 277 frascos do entorpecente “loló”, 213 pinos de substância análoga à cocaína, 144 pedras de crack, uma porção de pedra de crack pesando de 93 gramas, uma porção de cocaína de 25 gramas, uma porção de pasta base de cocaína de 95 gramas, nove tabletes de maconha de 3 quilos e 930 gramas, bem como quatro aparelhos celulares e R$ 89 em espécie.

O homem, juntamente com mais duas mulheres que estavam na casa, foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.