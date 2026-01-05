A Gazeta - Agora

Pai e filho morrem em colisão na volta de cavalgada na BR 262, em Ibatiba

Acidente envolveu uma moto e uma van; vítimas estavam a cerca de um quilômetro de casa quando ocorreu a batida, na noite de domingo (4)

Beatriz Caliman

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:52

Pai e filho morrem em acidente em Iúna
Pai e filho morrem em acidente em Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos, identificado como Roberto Carlos Batista, e o filho dele, Carlos Batista Junior, de 18, morreram em um acidente envolvendo a motocicleta em que estavam e uma van, no km 186 da BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. A reportagem da TV Gazeta Sul apurou que os dois veículos colidiram de frente na noite de domingo (4).

Segundo familiares, pai e filho voltavam de uma cavalgada quando o acidente aconteceu, a cerca de um quilômetro da casa onde moravam. O Corpo de Bombeiros informou que Roberto Carlos teve a morte confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local da colisão. Já Carlos foi socorrido e levado para o hospital de Irupi, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram procuradas por A Gazeta, mas não haviam se manifestado até a última atualização deste texto.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

