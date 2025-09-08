A Gazeta - Agora

Ônibus do Transcol e moto se envolvem em acidente em Viana

Publicado em 08/09/2025 às 17h47
Acidente entre ônibus e moto no bairro Industrial, em Viana Crédito: Leitor/A Gazeta

Um ônibus do Transcol e uma motocicleta se envolveram em uma batida frontal na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Industrial, em Viana, Grande Vitória. Na colisão, a moto acabou indo parar debaixo do coletivo e não há informações sobre o estado de saúde condutor da moto. Nas imagens é possível ver que uma ambulância do Samu foi deslocada ao local.

O coletivo fazia a linha 986 (Areinha/ B. Ipanema via Universal/ B. Primavera/ M. Noronha/ V. Bethânia - Circular), e havia 10 passageiros a bordo, sendo que não houve feridos segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória.

Uma ambulância do Samu foi enviada até o local do acidente em Viana Crédito: Leitor/A Gazeta

O GVBus informou ainda que o acidente ocorreu em um trecho que está temporariamente estreito para a realização de obras no local. A dinâmica do acidente também não foi esclarecida. 

