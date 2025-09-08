Ônibus do Transcol e moto se envolvem em acidente em Viana

Um ônibus do Transcol e uma motocicleta se envolveram em uma batida frontal na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Industrial, em Viana, Grande Vitória. Na colisão, a moto acabou indo parar debaixo do coletivo e não há informações sobre o estado de saúde condutor da moto. Nas imagens é possível ver que uma ambulância do Samu foi deslocada ao local.