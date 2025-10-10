Mulher morre em acidente entre moto e dois carros em Atílio Vivácqua

Valéria Diogo Rodrigues morreu no local Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 50 anos, identificada como Valéria Diogo Rodrigues, morreu em um acidente na ES 164, na localidade de São João, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que a ocorrência, registrada na tarde de quinta-feira (9), envolveu uma Honda CG 150 Fan que a vítima pilotava e dois carros: um Chevrolet Onix e um Fiat Palio Weekend.

Os motoristas dos carros contaram à Polícia Militar que ambos seguiam em direção a Vargem Alta quando, na primeira curva após o trevo, a motociclista teria invadido a contramão, colidindo na lateral do Fiat Palio e, em seguida, de frente com um Chevrolet Onix. Os condutores foram submetidos ao teste de bafômetro, e os resultados deram negativo para a ingestão de bebida alcoólica.