Mulher é presa suspeita de fraudar boletos e dar prejuízo de quase R$ 800 mil
Uma mulher de 45 anos foi presa suspeita de fraudar boletos no pagamento de despesas e desviar cerca R$ 560 mil de uma empresa, causando um prejuízo próximo a R$ 700 mil às vítimas. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (21).
A prisão ocorreu em uma ação que faz parta da Operação Mundo Pequeno. Mais detalhes da investigação serão divulgados em uma coletiva de imprensa, marcada para a tarde desta quinta-feira, na Chefatura da Polícia Civil.
Correção: inicialmente, a polícia havia informado que os valores desviados eram próximos de R$ 1 milhão. Na coletiva de imprensa sobre o caso, a PC corrigiu o valor para quase R$ 700 mil. Título e texto foram corrigidos.