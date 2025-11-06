MPES investiga uso de maquinário público em áreas privadas em Ibitirama
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Ibitirama, na Região Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (5), durante a Operação Patronato de Ferro. Coordenada pelo Ministério Público do Estado (MPES), a operação investiga suposto uso indevido de maquinário municipal em propriedades particulares.
As apurações se concentram em possíveis desvios de finalidade e prejuízo aos cofres públicos. Não foram divulgados detalhes sobre o alvo da operação.
Segundo o MPES, o maquinário estaria vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar(Pronaf), mas teria sido utilizado em áreas privadas, sem seguir as normas. O Pronaf é um programa federal destinado a financiar atividades e serviços rurais para agricultores familiares.
Participaram da operação dois promotores de Justiça, dois policiais militares do Núcleo de Inteligência do Ministério Público com atuação no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul/MPES) e uma equipe de policiais do 14º BPM.