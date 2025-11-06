MPES investiga uso de maquinário público em áreas privadas em Ibitirama

Operação do MPES cumpriu mandado de busca e apreensão em Ibitirama Crédito: MPES/ Divulgação

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Ibitirama, na Região Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (5), durante a Operação Patronato de Ferro. Coordenada pelo Ministério Público do Estado (MPES), a operação investiga suposto uso indevido de maquinário municipal em propriedades particulares.

As apurações se concentram em possíveis desvios de finalidade e prejuízo aos cofres públicos. Não foram divulgados detalhes sobre o alvo da operação.

Segundo o MPES, o maquinário estaria vinculado ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar(Pronaf), mas teria sido utilizado em áreas privadas, sem seguir as normas. O Pronaf é um programa federal destinado a financiar atividades e serviços rurais para agricultores familiares.