Motorista perde controle do carro e bate em porta de loja no Centro de Vitória

Um carro saiu da pista e bateu contra a porta de uma loja de móveis na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, no início da manhã deste sábado (26). Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver a porta de ferro da loja quebrada e o carro muito amassado. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito de Vitória, o condutor perdeu a direção do veículo, capotou e colidiu contra a porta do comércio.
Ainda segundo informações da guarda, o motorista abandonou o carro após o acidente. O veículo, um Reanult Kwid, foi removido ao pátio da prefeitura e a via foi liberada.