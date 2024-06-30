Motorista morre em acidente com capotamento em João Neiva

O motorista de um carro morreu após o veículo capotar na BR 259, em João Neiva, Noroeste do Espírito Santo. O acidente foi registrado na tarde de sábado (29), por volta das 14h30, na região de Acioli.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pela reportagem, mas não deu retorno sobre a ocorrência. O corpo da vítima — que não teve o nome revelado — foi removido pela equipe de perícia da Polícia Científica.