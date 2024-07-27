Moto atinge mulheres e bebê em calçada após colisão com carro em Marataízes

Um acidente envolvendo um carro e uma moto terminou atingindo duas mulheres e um um bebê de 1 ano e 2 meses que passavam por uma calçada. O fato aconteceu bairro Cidade Alta, em Marataízes, na manhã deste sábado (27). Após o acidente, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

No local, o funcionário de uma loja contou a Polícia Militar que estava chegando para trabalhar quando o fato ocorreu. Segundo ele, uma moto trafegava sentido Barra de Itapemirim x Marataízes, quando um carro, com engate de reboque atrás, estava em frente a uma loja, fez uma conversão para a esquerda e bateu na moto. A moto foi arremessada para fora da via e atingiu duas mulheres que empurravam um carrinho com um bebê.