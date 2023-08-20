Moradores registram chuva de granizo em Apiacá

Moradores de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, registraram uma chuva de granizo, na tarde deste domingo (20). O vídeo foi feito por um morador da localidade de Fazenda Santanna, na zona rural do município.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o avanço de uma frente fria pelo litoral deixa o tempo instável em todo o Espírito Santo. Previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.