Ministro do STJ participa de evento no ES na quinta-feira (19)

Ministro Sérgio Luiz Kukina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Crédito: STJ/ Divulgação

O ministro Sérgio Luiz Kukina, do Superior Tribunal de Justiça, vem ao Espírito Santo na próxima quarta-feira (19) para participar de um evento em Vitória. Ele é um dos convidados do seminário “O avanço do foro extrajudicial para o sistema de justiça e o papel normativo da Corregedoria Geral de Justiça: a cobrança no sistema de notas e registros”.

O evento será realizado às 17h no Auditório da Corregedoria Geral de Justiça, na Enseada do Suá, e reunirá autoridades do Judiciário nacional e estadual para discutir a modernização e os desafios do sistema extrajudicial brasileiro. A esfera extrajudicial refere-se aos serviços jurídicos prestados fora do Poder Judiciário, principalmente por cartórios — como cobrança de dívidas, inventários e escrituras —, que costumam ser mais ágeis do que processos que tramitam na Justiça.

Além de Kukina, o desembargador Willian Silva, corregedor-geral da Justiça do Espírito Santo, também participa do seminário. Ambos irão abordar a importância do foro extrajudicial como extensão do sistema judicial e o papel estratégico da Corregedoria na regulamentação e fiscalização das atividades cartorárias. As inscrições podem ser feitas por um formulário digital (clique aqui).