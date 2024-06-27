Incêndio atinge terreno em Jardim Camburi e gera alvoroço nas redes sociais

Um incêndio atingiu um terreno baldio localizado na rua Ademar Luiz Nepomuceno, em Jardim Camburi, em Vitória, durante a manhã desta quinta-feira (27). Devido às chamas, começou a circular pelas redes sociais um vídeo onde um morador dizia que ali vivia uma colônia de gatos. Após a publicação, muitos se mostraram revoltados com o suposto descaso com os animais. Porém, segundo a Prefeitura de Vitória, o grupo de felinos não está mais lá há quase um ano.
"Todos os gatos e os filhotes foram entregues em adoção pelo trabalho de voluntários, após serem castrados e microchipados pelo município", afirmou. A administração central da Capital alertou que os animais que comparecem no terreno são felinos errantes de bairros próximos e que transitam pelo local por conta de alimentação disponibilizada por moradores.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas humanas e nenhum animal foi encontrado no local, além de não haver relatos de danos materiais.