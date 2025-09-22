Homens são arrastados por corrente de retorno e morrem afogados em Itapemirim

Dois homens morreram afogados na tarde desta segunda-feira (22) na Praia da Gamboa, em Itaipava, na cidade de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Por meio de nota, a Prefeitura Municipal se solidarizou com o caso e explicou que o incidente aconteceu após as vítimas serem arrastadas por uma corrente de retorno no mar, que estava agitado.

Os dois homens foram identificados como Magdo Cancio Batista e Felipe Henrique Batista da Cruz, moradores de Itapemirim. Eles chegaran a ser resgatados pelos guarda-vidas, mas não resistiram. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu/192 e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também foram mobilizadas para o atendimento.