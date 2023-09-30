Homem morre e mulher fica ferida após carro capotar no ES

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um capotamento registrado na madrugada deste sábado (30), na região de Serra da Mula, zona rural de São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Os policiais que atenderam a ocorrência não identificaram outros veículos ou feridos no local.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou uma equipe para o local do acidente. Lá, eles constataram que uma mulher havia sofrido escoriações leves e o outro ocupante do carro, um homem, tinha morrido no local. Uma ambulância do Samu e do município já estavam atendendo a ocorrência quando a polícia chegou. A mulher ferida foi socorrida para um hospital da região.