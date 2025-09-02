Homem é preso após invadir casa e tentar agredir a ex-companheira em Cariacica

Um homem de 36 anos foi preso por ameaçar sua ex-companheira na madrugada desta terça-feira (2) no bairro Oriente, em Cariacica. Segundo a vítima, de 44 anos, o suspeito entrou em sua casa para agredi-la com um objeto de metal, mas foi impedido por vizinhos que acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190).

Os militares relataram que, no momento da abordagem, o suspeito estava embriagado e não conseguiu se justificar. A vítima disse que estava separada há aproximadamente um ano e meio. Porém, por não aceitar o término, o suspeito fazia ameaças constantes a ela e suas filhas. A mulher ainda relatou que o ex-companheiro praticava violência psicológica contra ela há muito tempo, mas não acionou as autoridades por medo de uma reação agressiva dele.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido pela Polícia Militar à 4ª Delegacia Regional do município. Foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.