Homem é preso após escalar muro de clínica para furtar TV na Serra

Um homem foi preso após escalar o muro de uma clínica terapêutica para furtar uma TV. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Uma funcionária do local viu a tentativa de Marcos Antônio Ferreira Gomes, 32 anos, e acionou a PM. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e flagrou o indivíduo no muro.