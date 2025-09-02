Homem é preso após escalar muro de clínica para furtar TV na Serra
Um homem foi preso após escalar o muro de uma clínica terapêutica para furtar uma TV. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira (2), em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Uma funcionária do local viu a tentativa de Marcos Antônio Ferreira Gomes, 32 anos, e acionou a PM. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e flagrou o indivíduo no muro.
Após ser preso, Marcos admitiu que pretendia vender o equipamento. Ele foi levado para a 6ª Delegacia de Polícia da Serra. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado, praticado com abuso de confiança e por meio de escalada. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.