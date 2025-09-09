Homem é preso após agredir a namorada em discussão sobre show em Vitória

Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 42 anos foi preso após um denúncia de que estava mantendo a namorada, 43 anos, em cárcere privado. A situação aconteceu na noite do último domingo (07) no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Tudo começou depois de uma discussão sobre ir ou não a um show na Praia de Camburi, evento promovido para celebrar o aniversário da capital capixaba.

Segundo o boletim registrado pela PM sobre o caso, a vítima, alegou que, após a discussão, o namorado bateu nela, provocando lesões na cabeça e no braço.

A Polícia Militar também informou que a vítima tentou entrar em contato com o irmão, policial penal, que estava de serviço e não conseguiu oferecer suporte a familiar devido as diretrizes de utilização do celular no trabalho. No dia seguinte, ao conseguir contato com a irmã, conseguiu a informação de que ela estava lesionada e impedida de sair de casa pelo namorado.

De posse desse relato, a equipe da PM se dirigiu ao local para resgate da mulher. Segundo a Polícia Civil, a companheiro foi detido e conduzido para Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após todos os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.