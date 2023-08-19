Homem é preso após agredir a ex-mulher na Serra

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar após agredir a ex-mulher, de 39, em Novo Horizonte, Serra. A vítima informou que ele teria invadido sua casa durante a madrugada de sexta-feira (18), depois que ela escapou das agressões, e foi encontrado pelos policiais dormindo no local, pela manhã do mesmo dia.

Segundo relato da vítima aos policiais, inicialmente o homem teria entrado na sua casa e, sob efeito de drogas, teria a agredido com socos e pontapés, além de ter tentado enforcá-la. A agressão teria ocorrido na varanda da casa e, diante dos gritos dela por socorro, uma pessoa que passava na rua decidiu ajudá-la, e o ex-marido fugiu.

Com medo, a mulher decidiu sair de casa e fechou a porta. Ao retornar, na manhã de sexta, foi avisada por um vizinho de que o ex-companheiro teria pulado o muro e entrado na casa pela janela. Ela, então, acionou o Ciodes antes de entrar.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram o homem dormindo em um dos quartos. Ele apresentava hematomas no rosto, machucados no corpo e sangramento na boca. Questionado, disse ter sido alvo de populares durante a madrugada, mas não soube explicar o motivo.

A mulher registrou ocorrência das agressões sofridas e o suspeito foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher e autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, conforme informações da Polícia Civil.