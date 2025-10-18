Homem é morto a tiros em bar em São Gabriel da Palha

Um homem não identificado foi encontrado morto a tiros em um bar na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo estava próximo ao balcão. Na hora da chegada das forças de segurança, o estabelecimento estava fechado e sem nenhuma testemunha.

Do lado de fora do comércio, a PM encontrou alimentos recém-abertos, bebidas ainda geladas, carregadores de celular e calçados de adultos e crianças deixados para trás. A corporação suspeita que várias pessoas estavam no momento do crime e que elas fugiram às pressas após os disparos.

A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica para ser necropsiado. O caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso e a motivação do crime era desconhecida.