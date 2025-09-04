Grupo é preso após ataque com fogos de artifício a presídio em Vila Velha

Cinco suspeitos foram detidos após um ataque com fogos de artifício à portaria da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), no bairro Xuri, na noite de quarta-feira (3). Policiais penais que atuam no local contaram que ouviram um barulho parecido com o de disparos de arma de fogo e, ao se aproximarem da entrada da unidade, escutaram um estouro no acrílico da porta, momento em que se jogaram no chão.

Conforme descrito em boletim de ocorrência, um policial penal assumiu a direção de uma viatura e foi atrás dos suspeitos, que estavam em um carro. O veículo foi cercado e os cinco ocupantes desceram. Eles correram para uma área de mata, mas foram alcançados e detidos. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se o grupo foi autuado.