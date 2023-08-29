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Frente fria

Fundão é a cidade onde mais choveu em 24h no ES; veja lista completa

Publicado em

29 ago 2023 às 06:42
A Defesa Civil divulgou a lista das cidades capixabas onde mais choveu nas últimas 24 horas, até as 6h da manhã desta terça-feira (29), com base em dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Confira o levantamento abaixo.
  1. Fundão 68.4 
  2. Guarapari 65.14
  3. Cariacica 51.77
  4. Governador Lindenberg 46.8
  5. Vila Velha 44.24
  6. Água Doce Do Norte 39.4
  7. Serra 37.44
  8. Anchieta 36.4
  9. Viana 33.8
  10. Colatina 31.2
  11. Vila Pavão 28.8
  12. Rio Novo Do Sul 28.6
  13. Pedro Canário 27.8
  14. Aracruz 27.44
  15. Cachoeiro De Itapemirim 25.96
  16. Laranja Da Terra 25.73
  17. Piúma 25.4
  18. Domingos Martins 24.34
  19. Vitória 23.9
  20. Boa Esperança 23.6
  21. Montanha 22.6
  22. Ecoporanga 22.58
  23. Itaguaçu 22.46
  24. São Mateus 22.4
  25. Nova Venécia 20.91
  26. Marilândia 20.4
  27. Barra De São Francisco 19.74
  28. Linhares 19.4
  29. Mantenópolis 19.11
  30. João Neiva 18.53
  31. Ibiraçu 18.18
Devido à chuva intensa dos últimos dias, as cidades de Guarapari, Fundão, Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra estão em nível moderado para o risco de movimentação de massa. 
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Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]
Vinicius Zagoto
Transportava leite

Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Publicado em 07/04/2026 às 18:45
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha
O baú do caminhão pegou fogo na BR 101 em Iconha, e uma faixa do Contorno precisou ser interditada Crédito: Redes sociais
Um caminhão, carregado de caixas de leite, pegou fogo no quilômetro 1 do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na BR 101, na tarde desta terça-feira (7). Segundo informações da concessionária que administra a via, a Ecovias Capixaba, não há feridos. Porém, a faixa 2 da pista precisou ser interditada para o combate às chamas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), metade da carga e um terço do veículo ficaram queimados. A informação é de que o trânsito está fluindo sem engarrafamento. Para atendimento, foram acionados o Corpo de Bombeiros, além de recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Publicado em 07/04/2026 às 18:24
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Camilo em Aracruz. A pista de retorno precisou ser interditada
Colisão entre dois carros deixou três feridos em trecho da BR 101 em Ibiraçu Crédito: PRF
Uma colisão entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (7), no km 214 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Ecovias Capixaba, o acidente foi registrado por volta das 16h40. Duas vítimas tiveram ferimentos de média gravidade e uma sofreu lesões leves.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem, de 61 anos, que estava em um Voyage branco, e uma mulher, de 39 anos, ocupante de um Celta cinza, foram encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz.
A faixa de retorno precisou ser interditada.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Homem é preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais em Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 16:23
O suspeito se rendeu após horas de cerco policial e negociação com um advogado. No imóvel, foram apreendidos revólver, machadinha e facão
Equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas para a ocorrência em Linhares Crédito: Leitor/A Gazeta
Um homem de 33 anos foi preso após ameaçar familiares e atirar contra policiais militares nesta segunda-feira (06), em Linhares, região Norte do Espírito Santo. O bairro onde o caso ocorreu não será divulgado para preservar a identidade das vítimas. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após denúncias de que o suspeito teria feito ameaças de morte contra a sobrinha e a própria mãe, e estaria armado. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem trancado dentro de casa, recusando-se a sair.
Durante a tentativa de negociação, o suspeito passou a agir de forma agressiva e chegou a disparar contra os militares, que revidaram. O imóvel foi cercado e equipes do Batalhão de Missões Especiais também foram acionadas. Após algumas horas e com apoio de um advogado, o homem se rendeu sem necessidade de invasão. Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições, além de uma machadinha, uma navalha e um facão.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaça na forma da Lei Maria da Penha, tentativa de homicídio cometida contra agente de segurança pública no exercício da função, posse irregular de arma de fogo e desacato. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Manutenção

Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 16:06
Uma manutenção provocou a suspensão temporária do abastecimento de água em 27 bairros da Serra, na Grande Vitória, até as 20h desta terça-feira (7). Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a intervenção ocorre no Sistema de Água Reis Magos, que atende parte do município.
A companhia informou que o serviço deve ser normalizado em até 24h, de forma gradual, após a conclusão do serviço, e pediu para que os moradores reservem água neste período. Caso ela chegue às torneiras com alteração na cor, a Cesan orienta que o líquido seja descartado e o órgão acionado pelo telefone 115, site www.cesan.com.br, aplicativo — por Android ou iOS — ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. 
Confira os bairros afetados:
  • Belvedere;
  • Caçaroca;
  • Campinho da Serra I e II;
  • Cascata;
  • Centro da Serra;
  • Colina da Serra;
  • Continental;
  • Divinópolis;
  • Jardim Bela Vista;
  • Jardim da Serra;
  • Jardim Guanabara;
  • Jardim Primavera;
  • Maria Niobe;
  • Nossa Senhora da Conceição;
  • Palmeiras;
  • Planalto Serrano;
  • Putiri;
  • Residencial Centro da Serra;
  • Santo Antônio;
  • São Judas Tadeu; 
  • São Lourenço;
  • São Marcos I e II;
  • Vista da Serra I e II.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Norte do ES

Pescadores encontram corpo boiando em lagoa urbana de Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 15:48
Um corpo foi encontrado boiando em uma lagoa do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após pescadores avistarem o que pareciam ser dois corpos no local. No entanto, ao chegarem ao local, os militares constataram que se tratava de apenas uma pessoa do sexo masculino. O outro era uma carcaça de um animal.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Linhares. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte. O prazo para o laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Acidente

Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro

Publicado em 07/04/2026 às 15:04
Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro
Mais um caminhão com carga de granito tombou em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
O passageiro de um carro ficou ferido após parte da carga de chapas de granito se desprender de um caminhão e atingir um carro parado às margens da BR 482, na manhã desta terça-feira (7), em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente com o mesmo tipo de carga é o segundo registrado nesta semana. 
De acordo com as informações da Polícia Militar, o caminhão seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando, ao passar por uma curva, parte da carga se soltou e caiu no acostamento. No local, um automóvel estava parado para o desembarque de um passageiro, que acabou sendo atingido pelas chapas. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Samu. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado. Não há informação de interdição de pista e limpeza do trecho. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cidade Pomar

Homem morre após ser baleado durante confronto com a PM na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 14:33
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Um homem de 31 anos, identificado como Douglas Alberto Vitor Querino, morreu após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Cidade Pomar, na Serra, na noite da última segunda-feira (6). 
De acordo com a corporação, o confronto começou quando criminosos atiraram contra policiais que faziam patrulhamento no bairro, após denúncias de que suspeitos estariam preparando drogas e testando armas na região. Depois da troca de tiros, eles fugiram. Durante buscas na área, os militares localizaram Douglas caído no chão, ao lado de uma pistola carregada com quatro munições.
Ele estava ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu. No local, a polícia apreendeu 90 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, uma pistola e munições. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Publicado em 07/04/2026 às 12:44
Duas mulheres são procuradas pela polícia após um homem ser baleado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram em uma moto e pararam em frente à residência da vítima.
Elas chamaram o homem, que saiu do imóvel. Após uma discussão, uma das mulheres sacou uma arma e atirou na testa da vítima, que foi levado para um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Detalhes adicionais sobre a ocorrência não foram divulgados. A Polícia Civil solicita que informações que auxiliem na investigação sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O serviço é gratuito, o anonimato é garantido e denúncias também podem ser feitas pela internet
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 07/04/2026 às 10:49
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 21 anos, suspeito de integrar o grupo que roubou um malote com dinheiro em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, se entregou à polícia e foi preso na tarde de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. No fim de março, outro envolvido já havia sido preso pelo mesmo crime.
De acordo com a corporação, o jovem decidiu se apresentar após uma série de ações das polícias Civil e Militar para localizá-lo.
O crime ocorreu no dia 10 de setembro de 2025, na região central da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que simularam estar armados. Além deles, outras quatro pessoas participaram da ação, dando suporte ao grupo. O valor levado no malote não foi divulgado.
Ao todo, sete pessoas foram identificadas — dois adolescentes e cinco adultos, sendo que dois já estavam presos por outros crimes. Todos possuem antecedentes criminais. Um dos suspeitos ainda segue foragido, segundo a polícia.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Grave colisão

Acidente entre motos mata homem e deixa adolescente ferido em Pancas

Publicado em 07/04/2026 às 09:51
Sebastião Neves de Oliveira, de 62 anos, morreu após dar entrada no hospital em Pancas
Em destaque, a imagem de Sebastião, que morreu Crédito: Montagem: Leitor A Gazeta | Rede social
Um acidente envolvendo duas motocicletas matou um homem de 62 anos e deixou um adolescente gravemente ferido no distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (6).
As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas Sebastião Neves de Oliveira morreu no hospital da cidade. O jovem de 14 anos foi encaminhado para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde dele é considerado grave. 
O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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