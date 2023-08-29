Fundão é a cidade onde mais choveu em 24h no ES; veja lista completa

A Defesa Civil divulgou a lista das cidades capixabas onde mais choveu nas últimas 24 horas, até as 6h da manhã desta terça-feira (29), com base em dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Confira o levantamento abaixo.
- Fundão 68.4
- Guarapari 65.14
- Cariacica 51.77
- Governador Lindenberg 46.8
- Vila Velha 44.24
- Água Doce Do Norte 39.4
- Serra 37.44
- Anchieta 36.4
- Viana 33.8
- Colatina 31.2
- Vila Pavão 28.8
- Rio Novo Do Sul 28.6
- Pedro Canário 27.8
- Aracruz 27.44
- Cachoeiro De Itapemirim 25.96
- Laranja Da Terra 25.73
- Piúma 25.4
- Domingos Martins 24.34
- Vitória 23.9
- Boa Esperança 23.6
- Montanha 22.6
- Ecoporanga 22.58
- Itaguaçu 22.46
- São Mateus 22.4
- Nova Venécia 20.91
- Marilândia 20.4
- Barra De São Francisco 19.74
- Linhares 19.4
- Mantenópolis 19.11
- João Neiva 18.53
- Ibiraçu 18.18
Devido à chuva intensa dos últimos dias, as cidades de Guarapari, Fundão, Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra estão em nível moderado para o risco de movimentação de massa.