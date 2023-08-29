Frente estacionária vai manter tempo chuvoso no ES

Tempo chuvoso em Vitória devido a uma frente fria Crédito: Ricardo Medeiros

Uma frente estacionária, formada quando uma frente fria ou quente deixa de se mover, vai manter o tempo chuvoso no Espírito Santo nesta terça-feira (29), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A previsão é de chuva a qualquer hora em todas as regiões, sendo mais frequente no trecho entre a Grande Vitória e Litoral Sul. Para essas localidades, há risco de grandes acumulados.

Nas regiões Norte e Noroeste, chove com menos regularidade. O vento sopra com até moderada intensidade pelo trecho litorâneo.

A partir de quarta-feira (30), a frente fria se afasta lentamente em direção ao Litoral Sul da Bahia, mas o tempo segue instável no Espírito Santo. Mais uma vez, a previsão é de chuva a qualquer hora em todas as regiões, sendo menos frequente nas regiões Norte e Noroeste. A força do vento diminui pelo litoral e as temperaturas devem aumentar gradativamente.