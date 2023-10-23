Duas pessoas morrem em acidentes com intervalo de 10 minutos na BR 262 no ES

Ainda no acidente de Marechal Floriano, o Samu, confirmou a morte no local da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros também foram acionadas. Segundo informações da PRF, o trânsito seguiu em sistema pare e siga. Em Viana a perícia da Polícia Civil foi acionada às 13h15. No outro acidente, o acionamento ocorreu às 12h16.