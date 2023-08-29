Defesa Civil alerta para risco de inundação e deslizamento em parte do ES

Um homem identificado como Saymom Procópio Gomes foi preso por suspeita de vender drogas pelo Instagram. A ação da Polícia Militar aconteceu no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (2). Segundo a c
orporação, os agentes receberam informações de que o suspeito, no seu perfil na rede social, publicava fotos, comercializava drogas e realizava as entregas de moto. A idade dele não foi divulgada.
Maça, como ele é conhecido, informava morar no bairro Gilson Carone, mas foi constatado que ele residia, na verdade, no bairro Aquidaban, de acordo com a PM. Após identificar o endereço correto, as equipes passaram a monitorar a movimentação do imóvel.
Quando foi abordado, ele confessou que havia drogas na residência. No local, foram apreendidas 39 unidades de PAK (tipo de haxixe de alta potência), duas buchas de maconha, um papelote de cocaína e R$ 1,1 mil em dinheiro. Ele foi conduzido para a delegacia. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.