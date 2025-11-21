Criança é encontrada sozinha em casa após mãe se mudar e não retornar em Barra de São Francisco
Uma criança foi encontrada sozinha em casa por vizinhos na noite de quinta-feira (20), depois que a mãe deixou o imóvel com a mudança e não voltou para buscá-la, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os moradores relataram que a menina estava chorando, com fome e também sede.
De acordo com a PM, a vizinha contou que, ao perceber que a mãe da criança não retornou de quarta (19) para quinta-feira, procurou ajuda em órgãos municipais, mas não conseguiu abrigo para a menina. Ela se prontificou a permanecer com a criança até que a situação fosse resolvida. Durante o atendimento da PM, a mãe não havia sido localizada.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a Prefeitura de Barra de São Francisco para saber se a mãe foi encontrada e qual é a situação atual da criança, e aguarda retorno.