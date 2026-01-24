Carro fica preso em muro após colisão e ocupantes fogem em Vila Velha

Um carro bateu e ficou preso no muro de uma residência na madrugada deste sábado (24), na Rua Doutor Moacir Gonçalves, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo relatos de moradores de outras casas na mesma rua, havia dois ocupantes no veículo que fugiram do local após o acidente.

Testemunhas contaram à reportagem que o carro teria sido atingido lateralmente por um segundo veículo, o que fez com que rodasse na pista antes de colidir com o muro. Após a batida, os dois ocupantes deixaram o local.

Carro bate em muro e ocupantes fogem após acidente na madrugada deste sábado (24) em Vila Velha Crédito: Farley Sil