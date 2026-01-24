A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Carro fica preso em muro após colisão e ocupantes fogem em Vila Velha

Publicado em 24/01/2026 às 11h38

Um carro bateu e ficou preso no muro de uma residência na madrugada deste sábado (24), na Rua Doutor Moacir Gonçalves, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo relatos de moradores de outras casas na mesma rua, havia dois ocupantes no veículo que fugiram do local após o acidente.

Testemunhas contaram à reportagem que o carro teria sido atingido lateralmente por um segundo veículo, o que fez com que rodasse na pista antes de colidir com o muro. Após a batida, os dois ocupantes deixaram o local. 

Carro bate em muro e ocupantes fogem após acidente na madrugada deste sábado (24) em Vila Velha
Carro bate em muro e ocupantes fogem após acidente na madrugada deste sábado (24) em Vila Velha Crédito: Farley Sil

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal para saber se houve acionamento. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Publicidade