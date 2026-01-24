Carro fica preso em muro após colisão e ocupantes fogem em Vila Velha
Um carro bateu e ficou preso no muro de uma residência na madrugada deste sábado (24), na Rua Doutor Moacir Gonçalves, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Segundo relatos de moradores de outras casas na mesma rua, havia dois ocupantes no veículo que fugiram do local após o acidente.
Testemunhas contaram à reportagem que o carro teria sido atingido lateralmente por um segundo veículo, o que fez com que rodasse na pista antes de colidir com o muro. Após a batida, os dois ocupantes deixaram o local.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal para saber se houve acionamento. Quando houver retorno, o texto será atualizado.