Carro capota e mulher é arremessada para fora de veículo em Marataízes

Viaturas da Polícia Militar atenderam a ocorrência Crédito: Pexels

Uma mulher de 31 anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, morreu após ser arremessada para fora de um veículo na rodovia ES 060, na localidade de Boa Vista do Sul, em Marataízes, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (19). Aos policiais militares, o motorista do automóvel contou que levou uma fechada de um caminhão, que fez com que ele perdesse a direção do seu veículo e caísse em uma ribanceira.

Ao constatar o capotamento, a Polícia Militar, que esteve no local do acidente, acionou as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, visto que, além de ter sido arremessada para fora do veículo, o carro ficou em cima do corpo da vítima. A mulher, que era passageira do veículo, teve o óbito confirmado no local.

O condutor do veículo foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, onde recebeu atendimento médico. Logo depois, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi ouvido e liberado.

Em nota, a PM informou que o condutor do automóvel contou aos militares que levou uma fechada de um caminhão, que fez com que ele perdesse o controle da direção, saísse da pista e caísse em uma ribanceira de aproximadamente quatro metros de altura.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado aos familiares. O caso segue sob investigação.