Bolão feito em Vila Velha leva quase R$ 200 mil na quina da Mega-Sena

Um bolão com 9 números e 16 cotas feito na Loteria da Orla, em Itapuã, Vila Velha, levou R$ 184.452,64 na quina da Mega-Sena. Na Serra, uma aposta simples, com seis números, feita via internet, também acertou a quina e vai receber R$ 46.113,19. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite de quinta (27) e o prêmio estimado para o próximo concurso, no sábado (29), é de R$ 110 milhões.