Bolão feito em Vila Velha leva quase R$ 200 mil na quina da Mega-Sena

Um bolão com 9 números e 16 cotas feito na Loteria da Orla, em Itapuã, Vila Velha, levou R$ 184.452,64 na quina da Mega-Sena. Na Serra, uma aposta simples, com seis números, feita via internet, também acertou a quina e vai receber R$ 46.113,19. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite de quinta (27) e o prêmio estimado para o próximo concurso, no sábado (29), é de R$ 110 milhões.
Os números sorteados foram 02-11-25-32-37-57.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.